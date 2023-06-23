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18:47, 23 июня 2023Бывший СССР

На Западе объяснили причины вялого контрнаступления ВСУ

Bild: контрнаступление ВСУ проходит вяло из-за нехватки ПРО и авиации

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Контрнаступление Вооруженных исл Украины (ВСУ) проходит «более вяло и медленно» из-за нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО) и авиации. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Не хватает средств ПВО, не хватает собственных самолетов, не хватает того, чего так срочно требовал в прошедшие месяцы Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание объясняет причину слабых результатов контрнаступления тем, что ВСУ отправили только небольшое количество войск, снабженных западной военной техникой, на юг и восток.

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    Алевтина Запольская
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