На Западе объяснили причины вялого контрнаступления ВСУ

Bild: контрнаступление ВСУ проходит вяло из-за нехватки ПРО и авиации

Контрнаступление Вооруженных исл Украины (ВСУ) проходит «более вяло и медленно» из-за нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО) и авиации. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Не хватает средств ПВО, не хватает собственных самолетов, не хватает того, чего так срочно требовал в прошедшие месяцы Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание объясняет причину слабых результатов контрнаступления тем, что ВСУ отправили только небольшое количество войск, снабженных западной военной техникой, на юг и восток.