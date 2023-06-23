Глава сухопутных войск ВСУ заявил о сохранении основных сил армии в резерве

Глава сухопутных войск ВСУ Сырский: украинская армия пока не ввела в бой основные силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не ввели основную часть войск в контрнаступление. Об этом в интервью The Guardian заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, многие хотят «мгновенно и сразу добиться большой победы». Обе стороны конфликта, отметил Сырский, сосредоточили огромное количество войск и подготовились к обороне.

Пока основные силы ВСУ не участвуют в боях, а прощупывают оборону Российской армии, добавил Сырский. Он заверил, что «все еще впереди».

Также генерал-полковник признал, что последние дни на передовой оказались сложными для украинских военных. «Это стресс», — сказал он.

Ранее The News York Times написало, что контрнаступление ВСУ проходит медленно и пока не приносит быстрых прорывов.