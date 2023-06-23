Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 23 июня 2023Бывший СССР

Глава сухопутных войск ВСУ заявил о сохранении основных сил армии в резерве

Глава сухопутных войск ВСУ Сырский: украинская армия пока не ввела в бой основные силы

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не ввели основную часть войск в контрнаступление. Об этом в интервью The Guardian заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, многие хотят «мгновенно и сразу добиться большой победы». Обе стороны конфликта, отметил Сырский, сосредоточили огромное количество войск и подготовились к обороне.

Пока основные силы ВСУ не участвуют в боях, а прощупывают оборону Российской армии, добавил Сырский. Он заверил, что «все еще впереди».

Материалы по теме:
Разрушение Каховской ГЭС нанесло сильнейший удар по региону. Как выглядит Херсонская область после катастрофы?
Разрушение Каховской ГЭС нанесло сильнейший удар по региону.Как выглядит Херсонская область после катастрофы?
22 июня 2023
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023

Также генерал-полковник признал, что последние дни на передовой оказались сложными для украинских военных. «Это стресс», — сказал он.

Ранее The News York Times написало, что контрнаступление ВСУ проходит медленно и пока не приносит быстрых прорывов.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского раскритиковали заявление Обамы о Крыме
    Карл III первый раз в жизни выиграл скачках и расплакался
    Москвичи записали на видео подтопление улиц
    Зеленский после проверки бомбоубежищ пообещал кадровые решения
    Глава сухопутных войск ВСУ заявил о сохранении основных сил армии в резерве
    Глава Сухопутных войск Украины высказался о резервных британских танках
    Последствия от вмешательства Польши в конфликт на Украине оценили
    США расширили список антироссийских санкций
    МАГАТЭ высказалось о новой встрече с российской делегацией
    В Сенегале выразили готовность сыграть со сборной России по футболу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.