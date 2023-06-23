На Западе заявили об отсутствии прорыва в контрнаступлении ВСУ

NYT: контрнаступление ВСУ идет медленно и не принесло быстрых прорывов

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит медленно и не принесло быстрых прорывов. Об этом сообщает американская газета The News York Times (NYT).

«Для Украины дела идут медленно, и даже сторонники американского пути (ведения боевых действий — прим. «Ленты.ру») признают, что начало контрнаступления еще не обеспечило быстрых прорывов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для недавно обученных на Западе украинских военных скорость имеет первостепенное значение. «Им нужно продолжать двигаться, потому что чем медленнее они двигаются, тем больше они уязвимы», — заявил американский эксперт Сет Джонс.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что на южнодонецком направлении ударами авиации и артиллерийским огнем отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.