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16:26, 23 июня 2023Бывший СССР

На Западе заявили об отсутствии прорыва в контрнаступлении ВСУ

NYT: контрнаступление ВСУ идет медленно и не принесло быстрых прорывов

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит медленно и не принесло быстрых прорывов. Об этом сообщает американская газета The News York Times (NYT).

«Для Украины дела идут медленно, и даже сторонники американского пути (ведения боевых действий — прим. «Ленты.ру») признают, что начало контрнаступления еще не обеспечило быстрых прорывов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для недавно обученных на Западе украинских военных скорость имеет первостепенное значение. «Им нужно продолжать двигаться, потому что чем медленнее они двигаются, тем больше они уязвимы», — заявил американский эксперт Сет Джонс.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что на южнодонецком направлении ударами авиации и артиллерийским огнем отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.

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    Алевтина Запольская
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