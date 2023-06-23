Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ на Времевском выступе

МО РФ заявило об отражении трех атак сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе

На южнодонецком направлении в результате действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

20 июня сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России отразили четыре атаки на ореховском тактическом направлении и Времевском выступе.