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14:16, 20 июня 2023Россия

ВС России отразили атаки ВСУ на ореховском тактическом направлении

Минобороны: российские войска отразили атаки на ореховском тактическом направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отразили четыре атаки на ореховском тактическом направлении и Времевском выступе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

«Действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что при отражении атак российские войска уничтожили три танка и пять боевых бронированных машин. Помимо того, ВС России нанесли поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь и Левадное.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал число предпринятых ВСУ с начала лета атак. По его данным, с 4 июня противник пытался осуществить 263 атаки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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