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12:43, 20 июня 2023Россия

Шойгу назвал число предпринятых атак ВСУ с начала июня

Глава Минобороны Шойгу: ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки по позициям российских войск

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал число предпринятых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по позициям российских войск с начала июня, передает ТАСС.

По его данным, противник пытался осуществить 263 атаки с 4 июня. Шойгу отметил, что все попытки украинской армии были отбиты. Он заверил, что противник целей не достиг.

Глава Минобороны подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря грамотным действиям российских подразделений.

По словам министра, использование ракет Storm Shadow и HIMARS вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.

17 июня сообщалось, что Шойгу поставил задачу увеличить производство танков и огнеметных систем в России. До этого главе оборонного ведомства продемонстрировали автоматическую линию по сборке гусеничных лент.

Тогда же Шойгу проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения спецоперации.

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    Анна Щербакова
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