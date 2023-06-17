Шойгу указал на необходимость выпускать больше огнеметных систем и танков

Министр обороны Шойгу поставил задачу увеличить производство танков и огнеметных систем

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе проверки на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области поставил задачу увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем для задач специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа», — также подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сергею Шойгу показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Глава предприятия рассказал министру об увеличении объемов выпускаемой продукции за последние несколько месяцев.

Глава Минобороны также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения спецоперации.

11 июня Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, принимавшим участие в спецоперации на Украине.

В частности, награду получил командир танка старший сержант Николай Матреницкий, благодаря действиям которого было сдержано наступление превосходящих украинских сил на одном из направлений. Шойгу отметил, что Россия «по достоинству оценила заслуги» военнослужащих.