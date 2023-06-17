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07:47, 17 июня 2023Россия

Шойгу указал на необходимость выпускать больше огнеметных систем и танков

Министр обороны Шойгу поставил задачу увеличить производство танков и огнеметных систем
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе проверки на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области поставил задачу увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем для задач специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа», — также подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сергею Шойгу показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Глава предприятия рассказал министру об увеличении объемов выпускаемой продукции за последние несколько месяцев.

Глава Минобороны также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения спецоперации.

11 июня Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, принимавшим участие в спецоперации на Украине.

В частности, награду получил командир танка старший сержант Николай Матреницкий, благодаря действиям которого было сдержано наступление превосходящих украинских сил на одном из направлений. Шойгу отметил, что Россия «по достоинству оценила заслуги» военнослужащих.

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    Марина Совина
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