Шойгу посетил танковый завод в российском регионе

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области по производству танков и тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

На заводе министру показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Глава предприятия в российском регионе об увеличении в разы объемов выпускаемой продукции за последние несколько месяцев. Эффективные инженерные решения позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства.

2 мая Сергей Шойгу заявил, что в России приняли меры по увеличению темпов производства вооружения и военной техники, которая поставляется в зону спецоперации. По его словам, в настоящее время количество отремонтированного российского вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум.