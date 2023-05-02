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12:57, 2 мая 2023Россия

Шойгу заявил об увеличении темпов производства вооружения для СВО

Шойгу заявил о принятии мер для увеличения темпов производства вооружения для СВО
СюжетМинобороны:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

В России приняли меры по увеличению темпов производства вооружения и военной техники, которая поставляется в зону спецоперации. Об этом на совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Действия российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения», — сказал министр.

По его словам, в настоящее время количество отремонтированного российского вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум.

В марте министр обороны, проинспектировав предприятия оборонно-промышленного (ОПК) комплекса в Челябинской и Кировской области, поручил нарастить производство всей выпускаемой этими заводами военной продукции.

До этого Шойгу потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) России всем необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, Министр назвал это ключевой задачей ОПК.

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Анастасия Шейкина
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