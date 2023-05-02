Шойгу заявил об увеличении темпов производства вооружения для СВО
В России приняли меры по увеличению темпов производства вооружения и военной техники, которая поставляется в зону спецоперации. Об этом на совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.
«Действия российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения», — сказал министр.
По его словам, в настоящее время количество отремонтированного российского вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум.
В марте министр обороны, проинспектировав предприятия оборонно-промышленного (ОПК) комплекса в Челябинской и Кировской области, поручил нарастить производство всей выпускаемой этими заводами военной продукции.
До этого Шойгу потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) России всем необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, Министр назвал это ключевой задачей ОПК.