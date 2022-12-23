Путин потребовал в короткие сроки обеспечить войска необходимым вооружением

Путин назвал обеспечение передовых частей вооружением и техникой ключевой задачей ОПК

Президент России Владимир Путин на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) страны всем необходимым вооружением. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача ОПК. «Важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружений и оснащения наших бойцов с учетом полученного боевого опыта», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что будет ждать от глав предприятий ОПК предложения и доклады по решению проблемных вопросов. «Предложений по тому, как мы будем двигаться, что мы будем делать, чтобы этих проблем было как можно меньше», — сказал он.

Ранее президент заявил о необходимости проанализировать оружие НАТО и использовать полученные данные для улучшения армии. По его словам, российские военнослужащие получили в ходе спецоперации на Украине огромный боевой опыт, на основе которого Минобороны и Генеральный штаб должны обновить программы и планы обучения личного состава.