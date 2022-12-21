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15:44, 21 декабря 2022Россия

Путин призвал использовать вооружения НАТО для улучшения армии России

Путин заявил о необходимости проанализировать вооружения НАТО для улучшения ВС России

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Вооружения Организации Североатлантического договора (НАТО) необходимо проанализировать и использовать для улучшения российской армии. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, что у России есть вся необходимая информация о силах и средствах НАТО и она должна быть тщательно изучена для строительства Вооруженных сил России, «для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб».

Путин подчеркнул, что российские военнослужащие получили огромный боевой опыт в ходе спецоперации на Украине. Он добавил, что задача Министерства обороны России и Генерального штаба проанализировать этот опыт, в кратчайшие сроки систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, а также учесть при будущих поставках техники.

Ранее в ходе заседания коллегии Путин заявил, что страна будет совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, так как это является гарантией суверенитета государства. Уровень современных образцов вооружений в ее составе, по словам российского лидера, составляет 91 процент.

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Варвара Кошечкина
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