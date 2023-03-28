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15:21, 28 марта 2023Россия

Шойгу дал задачу российским оборонным предприятиям

Глава Минобороны Шойгу проинспектировал предприятия ОПК Челябинской и Кировской областей
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Челябинской и Кировской областей и дал ряд поручений представителям промышленности этих регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министр изучил производство артиллерийских, танковых и минометных снарядов, а также неуправляемых авиационных ракет.

По итогам посещения заводов Шойгу дал задачу нарастить производство всей выпускаемой этими заводами военной продукции.

В конце декабря 2022 года на совещании с главами предприятий ОПК президент России Владимир Путин потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы страны необходимым вооружением. По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача ОПК.

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Марк Леонов
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