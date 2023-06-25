Министр обороны Украины назвал завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ

Министр обороны Украины Резников назвал завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал завышенными ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). На данную тему он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Министр пояснил, что действия ВСУ в настоящий момент не являются «блицкригом» или «главным наступлением». При этом он отметил, что Украина действует осторожно, когда подвергает опасности своих военных. «Мы пытаемся спасти их жизни», — заявил политик.

В свою очередь, Резников охарактеризовал текущее положение как своего рода подготовительную операцию, признав, что российские войска выстроили «очень сильные оборонительные рубежи».

Ранее в июне Министерство обороны Украины объявило о контрнаступлении на четырех направлениях. Она уточнила, что Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на востоке, в Донецкой народной республике, и на юге.