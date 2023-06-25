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18:58, 25 июня 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины назвал завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ

Министр обороны Украины Резников назвал завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал завышенными ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). На данную тему он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Министр пояснил, что действия ВСУ в настоящий момент не являются «блицкригом» или «главным наступлением». При этом он отметил, что Украина действует осторожно, когда подвергает опасности своих военных. «Мы пытаемся спасти их жизни», — заявил политик.

В свою очередь, Резников охарактеризовал текущее положение как своего рода подготовительную операцию, признав, что российские войска выстроили «очень сильные оборонительные рубежи».

Ранее в июне Министерство обороны Украины объявило о контрнаступлении на четырех направлениях. Она уточнила, что Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на востоке, в Донецкой народной республике, и на юге.

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    Карина Черных
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