По Украине нанесен массированный удар. Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы

ВС РФ утром 29 декабря нанесли массированный удар по Киеву, Харькову и Львову

По Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины утром в пятницу, 29 декабря, нанесен массированный удар. Атакованы критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе, а также медицинские учреждения, склады, жилые дома и здание станции киевского метрополитена «Лукьяновская». Сообщается о погибших и раненых.

В Киеве атакована территория военного завода

В Киеве взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем», передает ТАСС. «Очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе», — сказал источник агентства.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал информацию о прилетах по украинской столице в своем Telegram-канале. По его словам, взрывы произошли в нескольких районах города: в Подольском повреждены складские помещения, а в Шевченковском — здание станции метро «Лукьяновская».

Сейчас семь госпитализированных в столице. Пять из них — в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова Виталий Кличко мэр Киева

Предварительно, три человека находятся под завалами складского помещения, поврежденного обломками ракеты, в Шевченковском районе. Еще троих достали, поисково-спасательная операция продолжается, отметил Кличко.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харькове прозвучало три серии мощных взрывов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех волнах мощных взрывов. Уточняется, что обстрел велся с 5:00 по местному времени, на город летело 22 ракеты.

Предварительно, Харьков обстреливали двумя видами ракет — С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере восьми прилетах по городу Игорь Терехов мэр Харькова

Он уточнил, что, по предварительным данным, атакованы Киевский и Холодногорский районы. «Есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу», — написал Терехов.

Спикер ВС Украины сообщил о запуске «всех ракет, кроме "Калибров"»

Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат рассказал подробности ударов по населенным пунктам страны.

Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели Юрий Игнат спикер Воздушных сил Украины

По его словам, утром в пятницу Россия запускала «все, кроме "Калибров"», в частности, «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32.

Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

Во Львове повреждены школы и жилые дома, в Одессе — порт

Жители Одессы в социальных сетях пишут о трех прилетах в порт. Подробностей нет, власти пока не прокомментировали эту информацию.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в результате атак повреждения получили жилые дома и школы. По последним данным, один человек погиб и восемь пострадали.

В Днепропетровске, по данным украинских СМИ, повреждения получил роддом, в здании выбиты окна. Кроме того, горел торговый центр.

Также взрывы звучали в Виннице, Запорожье, Львовской и Ровенской области.