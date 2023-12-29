На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22. ВСУ не смогли сбить ни одну из них

Спикер Игнат заявил, что ВСУ за время СВО не смогли сбить ни одну ракету X-22

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат признал бессилие украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) перед российской ракетой X-22. Он подтвердил, что с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы республики (ВСУ) не смогли сбить ни одну из них.

Игнат указал, что сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности Х-22 «летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель чаще всего по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства».

Более 300 этих ракет противник применил [с начала СВО]. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты — Х-32 Юрий Игнат спикер ВС ВСУ

Ранее ВСУ уже признавали невозможность противостоять российским ракетам Х-22

В августе Игнат заявлял, что украинские системы противовоздушной обороны не способны противостоять ракетам Х-22. «Ни одной [российской] крылатой ракеты Х-22 не было уничтожено ПВО Украины (...) за весь период военных действий», — говорил он.

По мнению спикера Воздушных сил ВСУ, указанные боеприпасы может сбивать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Кроме того, Игнат считает, что этот ЗРК якобы способен справиться с российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Летом 2023 года Игнат также рассказывал о трудностях в поражении российских ракет, которые способны маневрировать в полете. «Даже на 180 градусов разворачивается для того, чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрутов», — объяснял он. Военный также отметил, что запутывают украинскую ПВО и ударные беспилотники, кружащие в небе.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

По информации Military Watch Magazine, украинские официальные лица жалуются на то, что ракеты Х-22, разработанные для обхода многоуровневой системы ПВО, окружающей авианосные группы США, невозможно перехватить.

В материале издания говорится, что снаряды этого типа играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине, а «их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб».

Названа главная проблема украинской системы ПВО

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что главная проблема ПВО ВСУ заключается в ее несистемном характере и низком уровне защиты поставляемых Киеву западных систем.

Единой системы, как сделано у нас, на Украине нет. Там скорее «сборная солянка», которая разрозненно состоит из всего, что им дали разные страны. Система незамкнута, и она не обеспечивает прикрытие в случае нашего воздушного нападения Анатолий Матвийчук военный эксперт

По мнению Матвийчука, системы ПВО, которые Запад отправляет Украине, «показали свою полную неспособность противостоять нашим воздушным компонентам». «Туда были поставлены IRIS-T из Германии, Patriot из США — все они показали, что способны выполнять задачи в ближней зоне, а вот с массированными целями, например роем дронов, когда мы перегружаем противника, они справиться не могут», — отметил он.

В свою очередь, военный обозреватель Антон Лавров счел, что главной проблемой системы ПВО Украины является ее зависимость от запасов боеприпасов советского производства.

Он отметил, что эти запасы велики, но не бесконечны. Большие города и ключевые объекты на Украине прикрывают устаревшие модификации зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук». По его словам, ракеты ЗРК дороже применяемых Россией дронов-камикадзе. Лавров подчеркнул, что Киеву неоткуда брать дополнительные ракеты.

«Поэтому тяжелые украинские комплексы ПВО берегли и не всегда использовали даже для прикрытия войск. Они действовали из засад, включаясь изредка и ненадолго, меняя позиции. С началом массовых ударов по инфраструктуре украинское командование вынуждено было задействовать их по полной программе, и в результате местоположение многих зенитных комплексов удалось засечь и поразить. Такие удары дополнительно проредили украинскую ПВО», — отметил специалист.