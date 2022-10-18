Названа главная проблема украинской системы ПВО

Военный обозреватель Лавров рассказал о зависимости ПВО Украины от советских боеприпасов

Главной проблемой системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины является ее зависимость от запасов боеприпасов советского производства. Недостатки украинской ПВО назвал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Он отметил, что эти запасы велики, но не бесконечны. Большие города и ключевые объекты на Украине прикрывают устаревшие модификации зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук». По его словам, ракеты ЗРК дороже применяемых Россией дронов-камикадзе. Лавров подчеркнул, что Киеву неоткуда брать дополнительные ракеты.

«Поэтому тяжелые украинские комплексы ПВО берегли и не всегда использовали даже для прикрытия войск. Они действовали из засад, включаясь изредка и ненадолго, меняя позиции. С началом массовых ударов по инфраструктуре украинское командование вынуждено было задействовать их по полной программе, и в результате местоположение многих зенитных комплексов удалось засечь и поразить. Такие удары дополнительно проредили украинскую ПВО», — отметил специалист.

По словам Лаврова, ускоренное получение западных систем ПВО является «единственной надеждой» Киева. Украина может получить современные ЗРК NASAMS и IRIS-T. «Но основной проблемы получение западных ПВО не решает. Их количество недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны, и их точно так же можно измотать налетами дронов и ударами высокоточного оружия. Ракеты для них стоят еще больше, чем для старых советских комплексов. Так что перспективы украинской ПВО выглядят не радужно», — резюмировал Лавров.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российские самолеты могут поражать цели в ходе спецоперации по защите Донбасса без захода в зону действия системы ПВО, которую западные страны планируют развернуть на Украине.