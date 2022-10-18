Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:08, 19 октября 2022Наука и техника

Названа главная проблема украинской системы ПВО

Военный обозреватель Лавров рассказал о зависимости ПВО Украины от советских боеприпасов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vadim Belikov / AP

Главной проблемой системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины является ее зависимость от запасов боеприпасов советского производства. Недостатки украинской ПВО назвал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Он отметил, что эти запасы велики, но не бесконечны. Большие города и ключевые объекты на Украине прикрывают устаревшие модификации зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук». По его словам, ракеты ЗРК дороже применяемых Россией дронов-камикадзе. Лавров подчеркнул, что Киеву неоткуда брать дополнительные ракеты.

«Поэтому тяжелые украинские комплексы ПВО берегли и не всегда использовали даже для прикрытия войск. Они действовали из засад, включаясь изредка и ненадолго, меняя позиции. С началом массовых ударов по инфраструктуре украинское командование вынуждено было задействовать их по полной программе, и в результате местоположение многих зенитных комплексов удалось засечь и поразить. Такие удары дополнительно проредили украинскую ПВО», — отметил специалист.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Красная кнопка. Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
Красная кнопка.Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
14 октября 2022

По словам Лаврова, ускоренное получение западных систем ПВО является «единственной надеждой» Киева. Украина может получить современные ЗРК NASAMS и IRIS-T. «Но основной проблемы получение западных ПВО не решает. Их количество недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны, и их точно так же можно измотать налетами дронов и ударами высокоточного оружия. Ракеты для них стоят еще больше, чем для старых советских комплексов. Так что перспективы украинской ПВО выглядят не радужно», — резюмировал Лавров.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российские самолеты могут поражать цели в ходе спецоперации по защите Донбасса без захода в зону действия системы ПВО, которую западные страны планируют развернуть на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении десанта ВСУ на территории Запорожской АЭС
Российский замминистра захотел помешать поставкам Cisco
Звезда «Папиных дочек» высказалась о покинувшем Россию Смольянинове
Стало известно о взрывах в Киеве
Крупный импортер российской нефти подумает над присоединением к потолку цен
Евросоюз пригрозил Ирану санкциями из-за якобы переданных России беспилотников
США насторожила победа поклонников Путина на выборах в Европе
В России предсказали трехкратный рост дефолтов
Глава Минобороны Израиля поставил точку в вопросе поставок оружия Украине
Байден снова оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.