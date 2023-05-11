На Украине пожаловались на российское неуязвимое оружие

MWM: в Киеве заявили, что крылатые ракеты Х-22 являются неуязвимыми для ПВО Украины

Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли удар по Киеву, неуязвимы для ПВО Украины. Об этом заявило издание Military Watch Magazine.

Украинские официальные лица жалуются на то, что ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы ПВО, окружающей авианосные группы США, невозможно перехватить, пишут журналисты.

«Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — сказано в статье.

Авторы материала уточнили, что снаряды этого типа играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.

Ранее эксперты американского журнала заявили, что Вооруженным силам Украины нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб. В статье издания также указывается, что с февраля 2022 года количество боеприпасов данного типа сильно увеличилось из-за наращивания их производства.

Кроме того, в Military Watch Magazine добавили, что украинские системы противовоздушной обороны С-300 советского производства ограничены дальностью около сотни километров, в отличие от современных систем ПВО, имеющихся в распоряжении российских войск.

