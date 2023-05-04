В США заявили о неспособности ВСУ отбиться от одного вида российского оружия

Military Watch Magazine: ВСУ нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб. О том, что украинским силам нечего противопоставить этому виду оружия, заявили эксперты американского журнала Military Watch Magazine.

«Управляемые планирующие бомбы не только гораздо более точны, позволяя самолетам поражать гораздо больше целей каждый раз, когда они преодолевают противовоздушную оборону Украины, но и их способность пролетать около 70 километров до своих целей также значительно снижает риск быть сбитым по сравнению с полетом прямо над целью с использованием традиционных гравитационных бомб», — отметили эксперты, рассуждая о потенциале упомянутых боеприпасов.

В статье издания указывается, что с февраля 2022 года количество боеприпасов данного типа сильно увеличилось из-за наращивания их производства. Журналисты полагают, что это решение было принято не только для удовлетворения потребностей специальной военной операции (СВО) на Украине, но и в целях защиты от расширения НАТО вблизи российских границ.

В Military Watch Magazine добавили, что украинские системы противовоздушной обороны С-300 советского производства ограничены дальностью около сотни километров, в отличие от современных систем ПВО, имеющихся в распоряжении российских войск. По данным издания, у тех С-300, которые сейчас производят в России, дальность действия 400 километров, благодаря чему отечественные самолеты имеют большую свободу развертывания планирующих бомб.

