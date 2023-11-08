На Украине призвали готовиться к «самой ужасной зиме» в истории. Какие проблемы ждут страну в ближайшие месяцы?

Политолог Богдан Безпалько: Украина не получит системы ПВО для защиты ТЭЦ зимой

Жители Украины должны готовиться к «самой ужасной зиме» в истории из-за проблем с защитой электростанций на фоне нехватки систем ПВО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt.

По его словам, украинцы уже сейчас начали массово покупать свечи из-за возможных отключений света и дрова для обогрева домов.

Параллельно с этим власти прикладывают усилия, чтоб обезопасить собственные ТЭЦ, которые прошлой зимой стали целями для российских ракет и беспилотников. Тем не менее, как полагает Дмитрий Кулеба, из-за дефицита систем ПВО эта задача окажется намного труднее, нежели год назад.

Мы закроем глаза, если не получим [дальнобойные крылатые ракеты] Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся как можно лучше защитить наши электростанции. Но россияне уже приспособились к этому. Они снова будут проверять нашу выносливость своими ракетами Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Министр добавил, что Украина по-прежнему остро нуждается в военной помощи со стороны западных стран и, в первую очередь, США.

«Если Запад не сможет выиграть эту войну, то какую он тогда сможет выиграть? (...) Благодаря нашим друзьям в Европе и других странах мы не боимся сценария конца света», — заверил Дмитрий Кулеба.

Украина готовится к плановым отключениям электричества зимой

Однако, как признают украинские чиновники, энергосистема Украины в условиях высоких нагрузок и дефицита мощностей рискует оказаться на грани краха и без повторения российских авиаударов.

Управляющий директор киевского Центра исследований энергетической отрасли Александр Харченко считает, что, если температура воздуха в стране установится на уровне ниже минус 10 градусов, властям придется вводить нормированные отключения света как минимум на один-два часа в сутки.

Если будут массированные авиаудары, то я не могу предсказать масштабы отключений Александр Харченко управляющий директор киевского Центра исследований энергетической отрасли

Его позицию разделяет член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк: он пояснил, что летом дефицит электроэнергии областям помогали покрывать солнечные электростанции. Зимой, когда погодные условия станут неподходящими, страна вновь может столкнуться с хронической нехваткой мощностей.

Даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения. Могу предположить, что плановые ограничения будут уже в ноябре Сергей Нагорняк член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Тем не менее Министерство энергетики Украины официально отрицает возможность «катастрофического сценария». Как уверяют его представители, покрыть дефицит генерации стране позволят атомные электростанции (АЭС), которые сумели наладить поставки ядерного топлива из западных стран.

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«Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины», — уверяют в ведомстве.

Вооруженные силы Украины угрожают усилить удары по российским территориям зимой

Усилить атаки с воздуха по объектам инфраструктуры и военным базам готовится и украинская сторона. Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Баранов, курирующий стратегические операции БПЛА, в интервью британскому изданию Independent признал, что в период статичных боевых действий зимой командование намерено нанести России «разрушительный удар» с воздуха.

«Мы уверены, что у нас одни из лучших и опытных операторов БПЛА в мире. (...) Россия осторожна, у нее много кадров и много ресурсов. К войне такого масштаба они готовились давно. Для украинского народа война обходится дорого», — сказал командующий.

Он добавил, что рассчитывает на ускоренную поставку необходимых боеприпасов и вооружений со стороны Запада. В особенности республику интересуют способные атаковать на дальние расстояния ракеты GMLRS и ATACMS.

Нам нужно такое же количество боеприпасов, которое тратит Россия Сергей Баранов бригадный генерал Вооруженных сил Украины

Однако надежды на усиление западных поставок, которые могли бы помочь Украине справиться с угрозой повторения событий зимы 2023-2023 годов, вероятнее всего, не оправдаются, пишет французская газета L’Express.

Аналитики издания уверяют, что напряженная международная обстановка постепенно разрушает консенсус западных стран относительно продолжения военной помощи. Они признают, что, «к большому сожалению для Киева», число споров и недовольств среди западных союзников только растет, и стране с каждым днем придется все больше опираться на свои силы.

«Эта угроза является частью войны на истощение, которая ведется на Украине уже больше года», — подтверждает Матье Булег, младший научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House.

Украина не сможет существенно нарастить запасы ракет ПВО

Надежды Украины на качественное укрепление собственной системы противовоздушной обороны остаются сомнительными. Так, политолог Богдан Безпалько в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что запасы комплексов ПВО и ракет к ним, которые Украина рассчитывает получить со стороны Запада, практически исчерпались в европейских странах. Оставшиеся, как полагает эксперт, члены НАТО используют для укрепления собственной обороны или направляют другим союзникам, например Израилю и Тайваню.

«Все начали очень интенсивно вооружаться. А основа современного противостояния — это противовоздушная оборона. Если Украине и поставят какие-то комплексы, например, Германия обещала одну-две системы IRIS-T, она получит явно недостаточное их количество. Не хватит, чтобы прикрыть даже самые важные инфраструктурные объекты», — сказал Богдан Безпалько.

Он подчеркнул, что, если украинские власти действительно решат усилить охрану своих электростанций западными системами ПВО, это неизбежно приведет к ослаблению защиты от ударов с воздуха на линии фронта. А полностью закрыть небо не получится даже при кратном увеличении западных поставок.

Придется оголять войска, командные пункты, штабы, склады, аэродромы. Мощностей ПВО у Вооруженных сил Украины не так уж много. Здесь открывается определенный ряд военных возможностей для России Богдан Безпалько политолог

Политолог также добавил, что в прошлом году Россия испытывала определенные технические сложности с ударами по важным инфраструктурным объектам, например, мостам или крупным электростанциям. Однако армия по прошествии года сумела извлечь опыт из противостояния с украинскими системами ПВО и нарастить запасы вооружений, способных уничтожать такие цели.

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«Ряд объектов легко чинится, другие — тяжело вывести из строя. Просто в силу того, что инфраструктура на Украине относительно хорошо развита. К тому же у нас еще не хватало достаточно мощных конвенциональных боеприпасов. Например, "Искандеры" не могли уничтожить мост в Затоке в Одесской области. Сейчас обстановка иная», — пояснил политолог.

Он заключил, что, если Россия поставит себе политическую цель уничтожить энергетическую инфраструктуру неприятеля, сделать это будет существенно проще, чем годом ранее.