Полковник раскрыл главную уязвимость системы ПВО Украины

Полковник Матвийчук назвал несистемность главной проблемой ПВО Украины

Главная проблема противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в ее несистемном характере и низком уровне защиты поставляемых Киеву западных систем ПВО. О проблемах Киева в этой сфере «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Главная проблема — это то, что средства противовоздушной обороны Киева несистемны. Единой системы, как сделано у нас, на Украине нет. Там скорее "сборная солянка", которая разрозненно состоит из всего, что им дали разные страны. Система незамкнута, и она не обеспечивает прикрытие в случае нашего воздушного нападения», — считает полковник запаса.

По мнению Матвийчука, системы ПВО, которые Запад отправляет Украине, «показали свою полную неспособность противостоять нашим воздушным компонентам».

«Туда были поставлены IRIS-T из Германии, Patriot из США — все они показали, что способны выполнять задачи в ближней зоне, а вот с массированными целями, например, роем дронов, когда мы перегружаем противника, они справиться не могут», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее американский журнал Military Watch Magazine (MWM) выразил мнение, что Россия усиливает давление на противовоздушную оборону Запада в Европе. Какой в этом смысл, не уточняется. В материале указывается, что Россия производит больше ракет «земля — воздух», чем США. Кроме того, был увеличен выпуск ракет малой дальности для комплексов «Искандер». С этими ракетами очень сложно бороться в том числе ЗРК Patriot, констатируется в тексте.

Самый известный эпизод противостояния российской ракеты и американской системы ПРО зафиксирован в мае этого года. Как заявили в российском Минобороны, комплексом Кинжал было уничтожено пять ЗРК Patriot в Киеве.