Минобороны сообщило об уничтожении «Кинжалом» пяти ЗРК Patriot в Киеве

Минобороны России сообщило об уничтожении «Кинжалом» РЛС и 5 ЗРК Patriot в Киеве 16 мая

По достоверно подтвержденным данным, во вторник, 16 мая, в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Ранее стало известно об уничтожении американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К.

Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности. По данным Минобороны России, в результате был поражен один из американских ЗРК Patriot.

В то же время спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot находится в рабочем состоянии.