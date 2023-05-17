Российский МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot гиперзвуковым «Кинжалом». Какую тактику применили пилоты ВКС?

РИА Новости: носитель «Кинжалов» МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot был уничтожен в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К. Об этом рассказал информированный источник РИА Новости.

«Фактически, за счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты.

Также источник указал, что гиперзвуковые «Кинжалы» способны достигать целей на Украине за считанные минуты, и «Пэтриоты» не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.

Patriot промахнулся 32 раза

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что переданный Украине американский Patriot использовал весь боезапас в попытке сбить одну российскую гиперзвуковую ракету. По его словам, всего было израсходовано 32 ракеты, выпущенных с восьми пусковых установок. Несмотря на такую плотность огня, «Кинжал» уничтожил сердце комплекса — радиолокационную станцию (РЛС) и пункт управления.

Тогда же он отметил, что ВС РФ применили некую тактику, которая была известна еще в 1990-х годах. «Она заставила Patriot вступить в боевую работу. Тем самым был обнаружен позиционный район, где находился ЗРК, и по нему был нанесен удар», — раскрыл он. Эксперт добавил, что РЛС «Пэтриота» не смогла определить подлет «Кинжала», и только когда стало ясно, что ракета уже направляется к ним, они начали отстреливаться.

Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 российских ракет из 18 запущенных. При этом он проигнорировал факт, что США признали поражение как минимум одного Patriot. Как утверждает американский чиновник, Вашингтон все еще оценивает масштабы ущерба. «Это определит, нужно ли полностью отключать систему», — говорит CNN.

Россия опровергла массовый запуск «Кинжалов»

Ранее командование Воздушных сил Украины утверждало, что во время удара по Киеву в ночь на 16 мая якобы удалось сбить шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал».

После этого министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявления Украины о таком «успехе» украинских зенитчиков.

Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями Сергей Шойгу министр обороны РФ

Он отметил, что «количество "украинских перехватов"» в три раза больше, чем реальных пусков. Кроме того, украинская сторона «все время ошибается» с типом ракет. «Потому и не попадают», — заключил он.

Накануне Леонков также оценил заявления Киева как «разгон волны мифического уничтожения "Кинжала"». Он предупредил, что Украина может лишиться всех Patriot, если продолжит использовать их для отражения атак российских гиперзвуковых ракет. «Можно сказать, что ценой собственной жизни целая батарея дорогущего американского ЗРК Patriot уничтожила одну ракету "Кинжал", цель которой — уничтожить ЗРК», — указал эксперт.