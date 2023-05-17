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01:12, 17 мая 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об уничтожении 18 из 18 ракет

Зеленский заявил, что ПВО Украины сбили 18 из 18 выпущенных ракет

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинские войска противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 ракет из 18 запущенных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам в Telegram.

Он поблагодарил западных партнеров за переданные Киеву зенитные комплексы. «Когда-то мы слышали, что [получить] Patriot – это вроде бы нереально. А теперь вот они, Patriot», — сказал он.

В ночь на 16 мая российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве, в том числе по американскому ЗРК Patriot. По заявлению Минобороны России, атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Позднее в США признали повреждение ЗРК Patriot в ходе удара. По утверждению источников канала CNN, Вашингтон все еще оценивает масштабы ущерба.

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Марина Совина
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