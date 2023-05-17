Зеленский заявил об уничтожении 18 из 18 ракет

Зеленский заявил, что ПВО Украины сбили 18 из 18 выпущенных ракет

Украинские войска противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 ракет из 18 запущенных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам в Telegram.

Он поблагодарил западных партнеров за переданные Киеву зенитные комплексы. «Когда-то мы слышали, что [получить] Patriot – это вроде бы нереально. А теперь вот они, Patriot», — сказал он.

В ночь на 16 мая российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве, в том числе по американскому ЗРК Patriot. По заявлению Минобороны России, атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Позднее в США признали повреждение ЗРК Patriot в ходе удара. По утверждению источников канала CNN, Вашингтон все еще оценивает масштабы ущерба.