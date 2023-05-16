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20:31, 16 мая 2023Бывший СССР

В США признали повреждение ЗРК Patriot после массированного удара по Киеву

CNN: в США признали повреждение ЗРК Patriot после массированного удара ВС РФ по Киеву

В США признали повреждение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot после массированного удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по Киеву. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В ночь на 16 мая российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в украинской столице. По данным Минобороны России, в результате был поражен американский ЗРК Patriot. Атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», уточнили в ведомстве.

Как утверждает американский чиновник, Вашингтон все еще оценивает масштабы ущерба. «Это определит, нужно ли полностью отключать систему», — говорится в публикации.

Ранее спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения о поражении ЗРК Patriot в Киеве. «Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники», — сказал он. Кроме того, Киевская городская военная администрация назвала атаку исключительной по своей плотности.

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Кристина Есикова
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