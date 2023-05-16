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14:21, 16 мая 2023Бывший СССР

Россия нанесла мощный удар по Киеву. Почему на Украине атаку назвали исключительной?

«РВ»: ВС РФ нанесли самый массированный удар высокоточным оружием по объектам Киева
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью 16 мая нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Как затем уточнили в Минобороны (МО) России, в украинской столице был поражен американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. ВС РФ атаковали ЗРК, используя высокоточный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», пояснили в министерстве.

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Помимо этого, был нанесен сосредоточенный удар с помощью оружия большой дальности по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по местам хранения боеприпасов и вооружения. Российские войска поразили все обозначенные объекты, добавили в Минобороны.

Официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что удары по подразделениям ВСУ наносились как с моря, так и с воздуха.

На Украине назвали ночной удар исключительным

Киевская городская военная администрация заявила, что в ночной атаке по городу было применено максимальное количество ракет за короткий промежуток времени. Власти украинской столицы назвали ее исключительной по своей плотности. В ходе удара, согласно заявлению администрации, использовались «беспилотники, крылатые ракеты и, вероятно, ракеты баллистического типа».

В Киеве работали средства противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, почти на всей территории Украины действовала воздушная тревога. В Соломенском и Шевченковском районах Киева были слышны взрывы. О детонациях сообщалось и в Черниговской области.

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По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», в Святошинском районе Киева был поражен военный объект — вероятно, система противовоздушной обороны. В результате возник пожар площадью 200 квадратных метров.

Самой массированной атаке предшествовал удар возмездия

14 мая российские силы атаковали склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые подготавливались для контрнаступления ВСУ. Военкоры назвали вечерний налет ударом возмездия.

ВС РФ использовали стратегическую авиацию, а также крылатые ракеты «Калибр». Мощные взрывы произошли в западноукраинских Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Также ракетный удар был нанесен по объектам в Харькове и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Военкоры связали атаку с рядом инцидентов, произошедших до этого с российскими военными и гражданскими объектами. Днем ранее в Луганске были слышны взрывы. Две ракеты взорвались в районе стадиона «Авангард». До этого ВСУ нанесли по Луганску удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Тогда ранения получила 80-летняя мирная жительница, были повреждены многоквартирные жилые дома.

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Кристина Есикова
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