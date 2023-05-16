Стало известно о взрывах в Черниговской области и Киеве

Взрывы прогремели в Черниговской области Украины и Киеве

Взрывы прогремели в Черниговской области Украины в ночь с понедельника на вторник, с 15 на 16 мая, сообщается в Telegram-канале украинского издания Klymenko Time.

Как уточнили журналисты, тревога объявлена по всей Украине. По данным издания, взрывы также слышны в Соломенском и Шевченковском районах Киева. «Обломки ракет попадали также в Оболонском и Дарницком районах Киева», — отметило издание.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Тернополе и подконтрольном Киеву Херсоне. На каких именно объектах раздались взрывы, не уточнялось. Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и топливом, которые собираются для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночь на 12 мая стало известно, что взрывы произошли в городе Запорожье.