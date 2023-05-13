Стало известно о взрывах в Тернополе и Херсоне

ТАСС: в Тернополе и Херсоне произошли взрывы

Вечером 13 мая в украинском Тернополе и подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

На каких именно объектах раздались взрывы, не уточняется. Отмечается, что в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. В том числе сигнал тревоги звучит в столице Украины.

Ранее в Киевской прогремели взрывы. Это произошло после того, как в регионе сработали сигналы воздушной тревоги. Сообщалось, что в Киевской области и в украинской столице работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Также стало известно о взрыве в Одесской области, предположительно, сработала ПВО.