«Зеркало недели»: в Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО

В Киевской прогремели взрывы, это произошло после того, как в регионе сработали сигналы воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в области и в украинской столице работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также отмечается, что поступила информация о взрывах в Херсоне и Запорожье, а также в Николаеве, подробности не уточняются. Также стало известно о взрыве в Одесской области, предположительно, сработала ПВО.

Ранее в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сообщается, что сигналы прозвучали в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях.

