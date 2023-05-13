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04:25, 13 мая 2023Бывший СССР

В Киевской области прогремели взрывы

«Зеркало недели»: в Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО

Фото: Pixabay

В Киевской прогремели взрывы, это произошло после того, как в регионе сработали сигналы воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в области и в украинской столице работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также отмечается, что поступила информация о взрывах в Херсоне и Запорожье, а также в Николаеве, подробности не уточняются. Также стало известно о взрыве в Одесской области, предположительно, сработала ПВО.

Ранее в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сообщается, что сигналы прозвучали в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях.

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Марина Совина
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