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00:14, 14 мая 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили об ударе возмездия по Украине

RusVesna: по Украине наносится удар возмездия
СюжетВзрывы в Киеве:

По Украине наносится удар возмездия. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По имеющейся информации, для нанесения удара используется стратегическая авиация. Также запущены крылатые ракеты «Калибр» с кораблей Военно-морского флота России.

Сообщается, что мощные взрывы слышны в западноукраинских Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и топливом, которые собираются для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военкор Георгий Медведев также сообщил о взрывах в Киеве. В области работают системы противовоздушной обороны.

Марина Совина
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