Советник Пушилина назвал целью удара Киева по Донецку экстренные службы

Советник Пушилина заявил, что целью удара ВСУ по Донецку являются экстренные службы

Целью удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Кировскому району Донецка в субботу, 13 мая, являются экстренные службы. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, пишет ТАСС.

Он объяснил, что украинские войска корректировали удар с помощью беспилотника. «После первого залпа по Кировскому району противник дождался, когда на место прибудут спасатели и кареты скорой помощи. Вслед за этим последовал следующий залп, результатом которого и стала гибель мамы и ребенка в собственном доме», — назвал он цель удара. Гагин подчеркнул, что это был прицельный огонь по экстренным службам.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при обстреле города. В один из домов оказавшегося под обстрелом Куйбышевского района города попал «взрывоопасный предмет», из-за чего дом загорелся. Женщина с ребенком погибли при пожаре.