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23:55, 13 мая 2023Бывший СССР

Советник Пушилина назвал целью удара Киева по Донецку экстренные службы

Советник Пушилина заявил, что целью удара ВСУ по Донецку являются экстренные службы
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Целью удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Кировскому району Донецка в субботу, 13 мая, являются экстренные службы. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, пишет ТАСС.

Он объяснил, что украинские войска корректировали удар с помощью беспилотника. «После первого залпа по Кировскому району противник дождался, когда на место прибудут спасатели и кареты скорой помощи. Вслед за этим последовал следующий залп, результатом которого и стала гибель мамы и ребенка в собственном доме», — назвал он цель удара. Гагин подчеркнул, что это был прицельный огонь по экстренным службам.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при обстреле города. В один из домов оказавшегося под обстрелом Куйбышевского района города попал «взрывоопасный предмет», из-за чего дом загорелся. Женщина с ребенком погибли при пожаре.

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Марина Совина
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