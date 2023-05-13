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16:58, 13 мая 2023Бывший СССР

Четырехлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при обстреле ВСУ

Глава ДНР Пушилин: четырехлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при обстреле ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Четырехлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при обстреле города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что в один из домов оказавшегося под обстрелом Куйбышевского района города попал «взрывоопасный предмет», из-за чего дом загорелся. Женщина с ребенком погибли при пожаре.

Всего при обстреле ранения получили шесть человек. «Повреждены 18 домов, пять объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке», — подытожил глава ДНР.

Удары были нанесены по Куйбышевскому району города в 13:20 и 13:30. Всего во время обстрела было выпущено 20 снарядов. В 11:55 субботы, 13 мая, по Куйбышевскому району был также нанесен удар 10 снарядами РСЗО.

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Марк Леонов
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