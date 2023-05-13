ВСУ выпустили 20 снарядов РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили 20 снарядов за 10 минут по Куйбышевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины дважды за 10 минут обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Удары были нанесены по Куйбышевскому району города в 13:20 и 13:30. Всего во время обстрела было выпущено 20 снарядов. В 11:55 субботы, 13 мая, по Куйбышевскому району был также нанесен удар 10 снарядами РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что ракеты упали в частном секторе, из-за чего там начался пожар.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по бывшему зданию Луганской академии внутренних дел. С 2015 года в здании располагались военные, а сама академия сейчас базируется в центре города.