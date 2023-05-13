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14:21, 13 мая 2023Бывший СССР

ВСУ выпустили 20 снарядов РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили 20 снарядов за 10 минут по Куйбышевскому району Донецка
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

Вооруженные силы Украины дважды за 10 минут обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Удары были нанесены по Куйбышевскому району города в 13:20 и 13:30. Всего во время обстрела было выпущено 20 снарядов. В 11:55 субботы, 13 мая, по Куйбышевскому району был также нанесен удар 10 снарядами РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что ракеты упали в частном секторе, из-за чего там начался пожар.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по бывшему зданию Луганской академии внутренних дел. С 2015 года в здании располагались военные, а сама академия сейчас базируется в центре города.

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Никита Савин
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