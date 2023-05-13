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13:05, 13 мая 2023Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по бывшему зданию Луганской академии внутренних дел

RT: ВСУ обстреляли бывшее здание академии внутренних дел в Луганске
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по бывшему зданию Луганской академии внутренних дел во время обстрела в субботу, 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Корреспондент RT отметил, что с 2015 года в здании располагались военные, а сама академия сейчас базируется в центре Луганска. Он также отметил, что, по предварительным данным, в результате обстрела могут быть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что ВСУ при обстреле Луганска 12 мая применили ракеты англо-французского и американского производства. Как отмечается, украинские военные использовали две англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, а также одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США.

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Никита Савин
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