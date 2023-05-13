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10:59, 13 мая 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Луганск англо-французскими и американскими ракетами

ВСУ применили ракеты Storm Shadow и ADM-160B MALD при обстреле Луганска 12 мая

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле Луганска 12 мая применили ракеты англо-французского и американского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Луганской народной республики (ЛНР).

Как отмечается, украинские военные использовали две англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, а также одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США.

О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Корреспонденты сообщили о появлении в небе облака черного дыма. Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру города.

Позже стало известно, что при обстреле Луганска ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий и шестеро детей.

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Варвара Кошечкина
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