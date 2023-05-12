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18:43, 12 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Луганске

РИА Новости: в Луганске произошло два взрыва
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В Луганске произошло два взрыва. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, взрывы прогремели в районе одного из местных заводов. Над городом видны клубы дыма.

Ранее в Мелитополе из-за взрыва самодельного взрывного устройства пострадал врио заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. Неизвестный оставил бомбу в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома.

Также 11 мая в Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Двух его охранников госпитализировали с ранениями.

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Алевтина Запольская
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