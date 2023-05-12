Стало известно о взрывах в Луганске

РИА Новости: в Луганске произошло два взрыва

В Луганске произошло два взрыва. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, взрывы прогремели в районе одного из местных заводов. Над городом видны клубы дыма.

Ранее в Мелитополе из-за взрыва самодельного взрывного устройства пострадал врио заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. Неизвестный оставил бомбу в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома.

Также 11 мая в Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Двух его охранников госпитализировали с ранениями.