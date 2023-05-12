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18:13, 12 мая 2023Силовые структуры

В Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра ЖКХ Запорожской области

В Мелитополе при взрыве СВУ пострадал врио замминистра ЖКХ Запорожской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

В Мелитополе при приведении в действие самодельного взрывного устройства (СВУ) пострадал врио заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. Об этом в пятницу, 12 мая, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «б», «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство общеопасным способом») и статье 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. По данным следствия, неизвестный оставил СВУ в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома. Оно сработало во время выхода потерпевшего, его госпитализировали с минно-взрывными травмами.

11 мая сообщалось, что в Мелитополе неизвестные совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Он выжил, а двух его охранников госпитализировали с ранениями. Следствие устанавливает причастных к преступлению.

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Илона Палей
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