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08:02, 12 мая 2023Силовые структуры

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе произошел взрыв от сработавшего самодельного взрывного устройства

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Мелитополе произошел взрыв от сработавшего самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

Взрыв прогремел в 06:50 мск на улице Шмидта. СВУ сдетонировало в мусорном баке. В результате ЧП никто не пострадал.

Повреждения получили припаркованные поблизости автомобили и окна ближайшего дома.

11 мая в Мелитополе неизвестные совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Он выжил, а двух его охранников госпитализировали с ранениями. Следствие устанавливает причастных к преступлению.

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Любовь Ширижик
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