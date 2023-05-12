В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе произошел взрыв от сработавшего самодельного взрывного устройства

В Мелитополе произошел взрыв от сработавшего самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

Взрыв прогремел в 06:50 мск на улице Шмидта. СВУ сдетонировало в мусорном баке. В результате ЧП никто не пострадал.

Повреждения получили припаркованные поблизости автомобили и окна ближайшего дома.

11 мая в Мелитополе неизвестные совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Он выжил, а двух его охранников госпитализировали с ранениями. Следствие устанавливает причастных к преступлению.