В Луганске прогремели два взрыва. В результате ракетного удара ранены депутат Госдумы Водолацкий и шестеро детей

СЦКК ЛНР сообщил о ранении при обстреле Луганска депутата ГД Водолацкого и шестерых детей

При обстреле Луганска ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий и шестеро детей. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела города Луганск, ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий СЦКК ЛНР

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в Telegram-канале изначально сообщила, что среди мирного населения никто не пострадал. Она также уточнила, что две ракеты попали в здание машиностроительного завода.

О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Корреспонденты сообщили о появлении в небе облака черного дыма. Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру города.

Вечером 12 мая взрыв также прогремел в Мелитополе на юге Запорожской области, сначала в квартале Микрорайон на севере города в домах отключилось электричество, после чего жители услышали взрыв. В связи с инцидентом ряд жилых домов в районе был обесточен.

Взрывы также произошли в Славянске, подробности произошедшего неизвестны.

Удар мог быть нанесен двумя крылатыми ракетами ОТРК «Гром»

Удар по Луганску мог быть нанесен двумя крылатыми ракетами из оперативно-тактического комплекса «Гром», уточнили в представительстве СЦКК в ЛНР.

В результате обстрела города Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», украинского производства), разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов. СЦКК ЛНР

Как предположил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины могли использовать ракеты с дальностью удара 150 километров.

Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник уточнил, что один из взрывов в Луганске произошел на территории предприятия «Поли-Пак».

Раненый депутат Водолацкий прокомментировал удар по Луганску

Раненый при обстреле Луганска депутат Виктор Водолацкий в эфире телеканала «Луганск-24» назвал подлым удар по городу. Его слова приводит РИА Новости. Парламентарий подчеркнул, что в это время в городе гуляли мирные граждане с детьми, на производстве работала дежурная смена.

Депутат также рассказал, что получил ранение, когда оказывал помощь пострадавшим после удара по городу. Аудиозапись опубликована в Telegram-канале военкора Евгения Лицисына, с которым они возвращались с позиций 6-й гвардейской казачьей бригады имени Платова.

По его словам, они оказались первыми «возле горящих строений, обрушенных зданий», услышали крики о помощи и отправились помогать вместе с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым.

Во время спасения людей произошел обвал кирпичной кладки, которая повредила мне лицо, руки, ноги. Но это не смертельно — раны заживут Виктор Водолацкий депутат Госдумы

Как сообщает РИА Новости, 12 мая в Луганске проходила церемония в честь годовщины образования ЛНР, в ней принимали участие врио главы республики Леонид Пасечник и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В пресс-службе партии уточнили, что политик не пострадал.

Очевидцы слышали звук, похожий на летящую ракету или самолет

Очевидцы в Луганске перед взрывами слышали звук, похожий на летящую ракету или самолет, передает РИА Новости. По их словам, сначала что-то зашипело, потом произошел удар.

В МВД ЛНР рассказали, что правоохранители обнаружили в центре города ракету-ложную цель, предварительно это был беспилотник американского производства.

Правоохранителями Луганской Народной Республики в центре Луганска была обнаружена ракета-ложная цель. По предварительным данным, летательный аппарат типа ADM-160B производства США МВД ЛНР

Ранее издание «Страна.ua» опубликовало кадры, как над Луганском поднимается столб черного дыма после взрывов. Позднее представительство СЦКК в ЛНР показало видео и фото разрушенных зданий после удара. На кадрах видно поврежденные конструкции на территории недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также выбитое остекление и фрагменты крылатой управляемой ракеты.