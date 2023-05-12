Стало известно о взрывах в Славянске

«Страна.ua»: в Славянске произошли взрывы

Стало известно, что в городе Славянске произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Каких-либо подробностей случившегося издание не приводит.

Ранее сообщалось о двух взрывах в Луганске. Как предположил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины могли использовать ракеты с дальностью удара 150 километров.

Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник уточнил, что один из взрывов в Луганске произошел на территории предприятия «Поли-Пак». Информации о пострадавших пока нет. На видео последствий взрыва, снятом очевидцами, видно, как в небо подымаются густые черные клубы дыма.

5 мая в районе Славянска и Краматорска произошли взрывы.