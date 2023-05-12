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19:24, 12 мая 2023Бывший СССР

Появилось видео последствий взрывов в Луганске

«Страна.ua» опубликовала видео последствий взрывов в центре Луганска
СюжетВзрыв в Луганске

Появились кадры последствий взрывов в центре Луганска. Видео опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».

В небе над городом поднялось высокое облако черного дыма.

О взрывах в Луганске стало известно в пятницу, 12 мая. По предварительной информации, они прогремели в районе одного из местных заводов.

Ранее в Мелитополе из-за взрыва самодельного взрывного устройства пострадал врио заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. Неизвестный оставил бомбу в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома.

Ткачев Егор
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