Появилось видео последствий взрывов в Луганске

«Страна.ua» опубликовала видео последствий взрывов в центре Луганска

Появились кадры последствий взрывов в центре Луганска. Видео опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».

В небе над городом поднялось высокое облако черного дыма.

О взрывах в Луганске стало известно в пятницу, 12 мая. По предварительной информации, они прогремели в районе одного из местных заводов.

Ранее в Мелитополе из-за взрыва самодельного взрывного устройства пострадал врио заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. Неизвестный оставил бомбу в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома.

