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18:16, 5 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в районе Славянска и Краматорска

«Страна.ua»: в районе Славянска и Краматорска произошли взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: @zelenskiy_official

В районе городов Славянск и Краматорск произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Ранее воздушную тревогу объявили во многих регионах Украины: Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

Ранее, 4 мая, в Киеве Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление. «Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — заявили в управлении Воздушных сил ВСУ.

Вечером 4 мая о серии взрывов сообщили в Одессе и Киеве, после этого в столице Украины объявили воздушную тревогу.

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Алевтина Запольская
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