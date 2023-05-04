В Киеве и Одессе произошла серия взрывов

РИА Новости: в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая прогремела серия взрывов

В ночь на четверг, 4 мая, в Киеве и Одессе произошла серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным украинских СМИ, в Киеве после прогремевшего взрыва работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, о работе ПВО сообщали в Одессе.

Режим воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Вечером 3 мая стало известно о взрывах в городе Волчанске Харьковской области. Подробностей о количестве и точном месте детонаций не приводилось.