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09:18, 4 мая 2023Бывший СССР

В Киеве и Одессе произошла серия взрывов

РИА Новости: в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая прогремела серия взрывов

Фото: Alina Yarysh / Reuters

В ночь на четверг, 4 мая, в Киеве и Одессе произошла серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным украинских СМИ, в Киеве после прогремевшего взрыва работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, о работе ПВО сообщали в Одессе.

Режим воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Вечером 3 мая стало известно о взрывах в городе Волчанске Харьковской области. Подробностей о количестве и точном месте детонаций не приводилось.

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Варвара Кошечкина
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