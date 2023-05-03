Стало известно о взрывах в Харьковской области

В Волчанске произошли взрывы, в Харьковской области объявлен режим воздушной тревоги

В городе Волчанске Харьковской области произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Волчанске Харьковской области», — говорится в публикации. При этом издание не приводит подробностей о количестве и точном месте взрывов.

В области была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее предупредительные сигналы действовали в Киеве и нескольких украинских регионах. Как сообщалось, сирены звучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях республики, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.