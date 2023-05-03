Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:45, 3 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

В Волчанске произошли взрывы, в Харьковской области объявлен режим воздушной тревоги

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В городе Волчанске Харьковской области произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Волчанске Харьковской области», — говорится в публикации. При этом издание не приводит подробностей о количестве и точном месте взрывов.

В области была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее предупредительные сигналы действовали в Киеве и нескольких украинских регионах. Как сообщалось, сирены звучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях республики, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о физическом устранении Зеленского
Зеленский заявил о незаинтересованности России в продлении зерновой сделки
Россиянам назвали способы справиться с перееданием
Бывшая украинская биатлонистка вернула российское гражданство
Тело пропавшего без вести россиянина нашли в пруду
Экоактивисты переделали песню Spice Girls в знак протеста
Названы предостерегающие влюбленных от совместного проживания сигналы
Норвегия увеличит добычу нефти в Баренцевом море
Пассажирка самолета задрала ноги во время полета и вызвала споры в сети
В Белом доме рассказали о попытках разобраться в атаке беспилотников на Кремль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.