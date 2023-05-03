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17:04, 3 мая 2023Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сообщается, что сигнал тревоги звучит в столице, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее стало известно, что украинские дроны попытались атаковать Кремль. Попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.

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Алевтина Запольская
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