В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сообщается, что сигнал тревоги звучит в столице, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее стало известно, что украинские дроны попытались атаковать Кремль. Попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.