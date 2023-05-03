В России заявили о возможном ответе на попытку удара по Кремлю

В Кремле заявили о праве ответить на попытку удара, где и когда посчитают нужным

Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, когда и где посчитает нужным. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — заявили там.

О том, что украинские беспилотники попытались атаковать Кремль, стало известно в среду, 3 мая. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате попытки атаки президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом.