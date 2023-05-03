Стало известно о состоянии Путина после попытки украинских БПЛА атаковать Кремль

Путин не пострадал в результате атаки БПЛА Украины на резиденцию в Кремле

Президент России Владимир Путин не пострадал в результате попытки украинских беспилотников атаковать Кремль. О состоянии главы государства в среду, 3 мая, рассказали в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

«В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», — подчеркнули в Кремле.

О попытке двух украинских БПЛА нанести удар по кремлевской резиденции Путина стало известно ранее 3 мая. Сообщалось, что атака была предпринята в ночь на среду. Оба беспилотника были своевременно выведены из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. В результате падения аппаратов и разлета осколков никто не пострадал.

В администрации президента назвали произошедшее покушением на Путина и подчеркнули, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, когда и где посчитает нужным.