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14:45, 3 мая 2023Россия

В Кремле назвали покушением на Путина атаку украинского беспилотника

Попытка атаки украинского БПЛА на Кремль является покушением на Путина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кремль является покушением на президента России Владимира Путина. Заявление администрации главы государства приводит РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что данные действия расценивают как «спланированную террористическую акцию» и покушение на российского лидера накануне праздника Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие иностранных гостей.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами стало известно 3 мая. Она была совершена ночью и пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.

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Варвара Кошечкина
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