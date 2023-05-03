В Кремле назвали покушением на Путина атаку украинского беспилотника

Попытка атаки украинского БПЛА на Кремль является покушением на Путина

Попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кремль является покушением на президента России Владимира Путина. Заявление администрации главы государства приводит РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что данные действия расценивают как «спланированную террористическую акцию» и покушение на российского лидера накануне праздника Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие иностранных гостей.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами стало известно 3 мая. Она была совершена ночью и пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.