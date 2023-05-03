Украинские дроны попытались атаковать Кремль

Кремль сообщил о попытке Киева ударить БПЛА по резиденции президента, Путин не пострадал

Администрация президента сообщила о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Сообщение администрации приводит РИА Новости.

По сообщению представительства главы государства, попытка атаки дронов ВСУ была совершена ночью. Попытка атаки была пресечена системами радиоэлектронной борьбы.

Кто и откуда запускал дроны, а также какого типа были запущенные по Кремлю беспилотники, не уточняется. Известно, что глава государства не пострадал. При этом в Кремле отметили, что расценивают попытку атаки как покушение на Путина.

Российские правоохранительные органы не комментировали случившееся.

Ранее сегодня 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете запуска беспилотников в городе.