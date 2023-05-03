Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:38, 3 мая 2023Россия

Украинские дроны попытались атаковать Кремль

Кремль сообщил о попытке Киева ударить БПЛА по резиденции президента, Путин не пострадал

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Администрация президента сообщила о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Сообщение администрации приводит РИА Новости.

По сообщению представительства главы государства, попытка атаки дронов ВСУ была совершена ночью. Попытка атаки была пресечена системами радиоэлектронной борьбы.

Кто и откуда запускал дроны, а также какого типа были запущенные по Кремлю беспилотники, не уточняется. Известно, что глава государства не пострадал. При этом в Кремле отметили, что расценивают попытку атаки как покушение на Путина.

Российские правоохранительные органы не комментировали случившееся.

Ранее сегодня 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете запуска беспилотников в городе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Песков сообщил об отсутствии Путина в Кремле в момент попытки атаки дронов ВСУ
Бывшего главу российского поселка осудили на пять лет за превышение полномочий
Близкие госпитализированного Джейми Фокса попросили молиться за него
Управляемую американскую бомбу JDAM сбили в Донбассе
Россиянка посетила Дагестан и пожаловалась на «острова и горы мусора»
На Украине рассказали о центре контроля военных поставок в Германии
Песков ответил на вопрос о проведении парада 9 мая после попытки атаки на Кремль
Появилось видео с дымом над Кремлем в ночь попытки атаки на резиденцию Путина
Кремль ответил на вопрос о публичных мероприятиях Путина после попытки покушения
Новая Зеландия расширила список санкций против россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.