Собянин ввел запрет на запуск беспилотников в Москве

Мэр Москвы Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале градоначальника.

По словам Собянина, это решение было принято, так как беспилотники могут затруднить работу правоохранительных органов. Исключение администрация города сделала для дронов, используемых по решениям органов государственной власти.

«Несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность», — рассказал Собянин.

Это заявление было сделано на фоне попытки удара украинских дронов по Кремлю.