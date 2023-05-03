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15:57, 3 мая 2023Россия

Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом дрона над Кремлем

RT: двух человек заметили на Сенатском дворце перед взрывом украинского дрона над Кремлем
Начало событий в новости Украинские дроны попытались атаковать Кремль

Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом украинского дрона над Кремлем. Об этом сообщают авторы Telegram-канале «RT на русском».

Как отмечает автор Telegram-канала издания, незадолго до происшествия люди поднимались на крышу дворца.

На публикуемых кадрах видно, что после взрыва неизвестные пригибаются, чтобы укрыться от обломков.

Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

Марк Леонов
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